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ПОЛІТИКА

Популярність Зеленського впала після майже трьох років війни – The Times

02 грудня 2024, 16:54
Популярність Зеленського впала після майже трьох років війни – The Times
Володимир Зеленський
Втома від війни та корупція в армії зашкодили його репутації.

У перші дні вторгнення росії в Україну слова Володимира Зеленського підняли бойовий дух нації й спричинили стрімке зростання його популярності як вдома, так і за кордоном. Під час візитів на Захід українського президента зустрічали оваціями в парламентах Європи та Конгресі США.

Проте майже три роки по тому, коли оборона України знаходиться під загрозою, популярність Зеленського падає, і дуже мало українців бачать його своїм наступним президентом.

Про це пише The Times.

Лише 16% проголосували б за його переобрання на другий термін, згідно з опитуванням, опублікованим цього тижня Центром "Соціальний моніторинг" у Києві. Опитування також показало, що близько 60% воліли б, щоб Зеленський навіть не виставляв свою кандидатуру на переобрання.

"Дуже важко бути популярним президентом, коли у тебе три роки триває повномасштабна війна. Люди втомилися, і майже у кожного є хтось, кого він втратив. Це величезний виклик для Зеленського", — сказала Олександра Устінова, народний депутат України. 

Згідно з опитуванням Валерій Залужний, якого Зеленський звільнив у лютомупісля чуток про розбіжності щодо ведення війни, є найбільш авторитетною фігурою в Україні. 27% громадян проголосували б за Залужного, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України.

"Поки що залишається незрозумілим, коли українці зможуть обрати свого наступного президента. Термін повноважень Зеленського закінчився у травні, але нові вибори були призупинені на невизначений термін через воєнний стан, який був запроваджений на початку російського вторгнення у 2022 році. Переважна більшість українців підтримує цей крок, посилаючись на небезпеку та логістичні проблеми проведення загальнонаціонального голосування у воєнний час", — повідомляє кореспондент.

Це не припинило розмов у Києві про те, що політика може бути змінена наступного року, хоча ніхто точно не знає, як і коли відбудеться голосування. Важливим фактором, що стимулює ці чутки, є необхідність протистояти російському наративу про те, що Зеленський є нелегітимним лідером.

"Багато розмов про дострокові вибори ґрунтуються на припущенні, що краще провести їх до того, як популярність Зеленського ще більше знизиться. Офіс президента цілком здатний розправитися з конкурентами", — сказав Ендрю Вілсон, професор україністики в Університетському коледжі Лондона.

Критики Зеленського звинувачують його в тому, що він не здатен швидко та ефективно реагувати на виклики воєнного часу, а також в тому, що він оточив себе людьми з "Кварталу 95". Корупційні скандали у збройних силах також заплямували його імідж, хоча немає жодних доказів того, що він сам був винен у будь-яких незаконних діях, йдеться в газеті.

Існує також небезпека, що популярність Зеленського може ще більше впасти, якщо він погодиться на пропозицію Вашингтона про те, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років.

"Те, що лідерство Зеленського втратить свій авторитет, було, мабуть, неминучим. Жоден український президент, окрім Леоніда Кучми, чиє переобрання у 1999 році було затьмарене підозрами у фальсифікації результатів голосування, не переобирався на другий термін з моменту здобуття країною незалежності від Радянського Союзу", — додає кореспондент.

Попри зростаюче невдоволення Зеленським і невизначеність щодо майбутнього війни, наймолодший президент країни, ймовірно, увійде в історію як людина, яка протистояла путіну і надихнула Україну на боротьбу.

популярністьВолодимир Зеленський

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