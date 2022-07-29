Поранені українці будуть проходити реабілітацію у Латвії

У Латвії найближчим часом розпочнеться реабілітація українських військових та цивільних, які постраждали під час війни. За місяць планується надати допомогу приблизно сорока пораненим.

Про це повідомляє національний мовник LSM з посиланням на парламентського секретаря МОЗ Ілмара Дурітіса.

За його словами, відгукнувшись на заклик МОЗ України, Латвія наразі постачає пожертвувані ліки та медичні товари для допомоги пораненим. У вигляді пожертв відправляється і різне обладнання - апарати для вентиляції легень, монітори для пацієнтів, помпи для переливання крові, вакуумні помпи та інше обладнання для потреб польових шпиталів. Загалом на лікування поранених Латвія пожертвувала медикаменти та обладнання на суму понад 1,5 млн євро.

Дурітіс також повідомив, що завдяки участі недержавних організацій вирішене питання, яким чином після гострої фази лікування пацієнтів буде доставлено до Латвії. Крім того, латвійські університетські лікарні готові допомогти в негайному лікуванні, наприклад, поранених цивільних, а також допомогти військовим у проведенні реконструктивних хірургічних операцій, в яких латвійський персонал високо кваліфікований.

Чиновник повідомив, що на забезпечення процесу реабілітації зараз намічено фінансування 300 тисяч євро. Крім того, медичним установам, які працюють із постраждалими на війні в Україні, буде виділено додаткове фінансування та квоти, щоб ці люди могли швидко отримати необхідну допомогу.

Також планується налагодити обмін досвідом з українськими медиками щодо проведення процесу реабілітації та використання протезування – у цих сферах латвійський досвід може виявитися корисним.

У четвер, 28 липня, уряд Латвії також підтримав пропозицію Міністерства оборони країни щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомблять мирні міста та села України, вбивають мирне населення.