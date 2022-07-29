НОВИНИУ Латвії найближчим часом розпочнеться реабілітація українських військових та цивільних, які постраждали під час війни. За місяць планується надати допомогу приблизно сорока пораненим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поранені українці будуть проходити реабілітацію у Латвії
Фото: LETA, Evija Trifanova
Про це повідомляє національний мовник LSM з посиланням на парламентського секретаря МОЗ Ілмара Дурітіса.
За його словами, відгукнувшись на заклик МОЗ України, Латвія наразі постачає пожертвувані ліки та медичні товари для допомоги пораненим. У вигляді пожертв відправляється і різне обладнання - апарати для вентиляції легень, монітори для пацієнтів, помпи для переливання крові, вакуумні помпи та інше обладнання для потреб польових шпиталів. Загалом на лікування поранених Латвія пожертвувала медикаменти та обладнання на суму понад 1,5 млн євро.
Дурітіс також повідомив, що завдяки участі недержавних організацій вирішене питання, яким чином після гострої фази лікування пацієнтів буде доставлено до Латвії. Крім того, латвійські університетські лікарні готові допомогти в негайному лікуванні, наприклад, поранених цивільних, а також допомогти військовим у проведенні реконструктивних хірургічних операцій, в яких латвійський персонал високо кваліфікований.
Чиновник повідомив, що на забезпечення процесу реабілітації зараз намічено фінансування 300 тисяч євро. Крім того, медичним установам, які працюють із постраждалими на війні в Україні, буде виділено додаткове фінансування та квоти, щоб ці люди могли швидко отримати необхідну допомогу.
Також планується налагодити обмін досвідом з українськими медиками щодо проведення процесу реабілітації та використання протезування – у цих сферах латвійський досвід може виявитися корисним.
У четвер, 28 липня, уряд Латвії також підтримав пропозицію Міністерства оборони країни щодо надання додаткової військової підтримки Україні.
24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомблять мирні міста та села України, вбивають мирне населення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 07 2022 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зеленський зустрівся з українськими військовими
- ФОТО Розпочався онлайн-продаж поштової марки "Доброго вечора, ми з України"
- ФОТО У Львові вперше провели трансплантацію стовбурових клітин
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ