Порошенко доручив підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%

Президент узяв участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці проголошення Карпатської України та бою на Красному Полі

Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підвищити грошове забезпечення бійців гірничо-штурмових військ на 23%, до рівня підрозділів десантно-штурмових військ.

"Я доручаю міністру оборони України, генералу армії України Степану Полтораку підвищити грошове забезпечення для гірничо-штурмових бійців і прирівняти їх до бійців підрозділів десантно-штурмових військ - на 23% підняти грошове забезпечення", - заявив під час урочистих заходів з нагоди 80-ї річниці проголошення Карпатської України та бою на Красному Полі, інформують "Українські новини".

Порошенко назвав бійців елітою українського війська.

"Вільна соборна незалежна Україна вшановує сьогодні тих, хто 80 років тому проголосив державність Карпатської України. Ми згадуємо тих, хто мав мужність під час смертельної небезпеки, коли відчувався смертельний подих Другої світової, заявити: Україна була, є і буде. Герої Красного Поля - карпатські січовики - стоять в одному ряду з захисниками України під Крутами, героями УПА й нашими сучасниками, які протистоять російській агресії", - заявив президент під час урочистих заходів.

"Як Президент і Верховний Головнокомандувач пишаюся героїчними земляками закарпатців - воїнами 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади і 27-го окремого прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі. Слава всім, хто боровся і бореться за свободу і незалежність України!" - додав Порошенко.

Раніше, Президент Петро Порошенко пообіцяв підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передовій.