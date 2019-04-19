Порошенко дзвонить виборцям і просить про підтримку
Після підняття слухавки звучить запис голосу Порошенка, який закликає людей йти на вибори та "підтримувати сильну Україну".
"Добридень! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня - вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу і НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне - зберегти країну і до зустрічі 21-го", - мовить президент.
Аудіозапис оприлюднила Liga.net. Також у штабі Порошенка ЗМІ підтвердили, що це голос президента. Команда використовує "дзвінок виборцю".
Отримав такий дзвінок, зокрема, учасник першого туру виборів Анатолій Гриценко.
"Дзвінок з невідомого номера. Взяв слухавку. Несподівано знайомий голос: "Це Петро Порошенко. 21 квітня вирішальний день..." Вимкнув. Штабна агітка-циркуляр", - написав політик.
Також, Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко записав нове відеозвернення до виборців напередодні другого туру голосування. У ньому він нагадав про успіхи України за п'ять років його президентства та зазначив, що робив помилки.
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