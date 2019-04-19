Порошенко дзвонить виборцям і просить про підтримку

Кандидат та чинний президент Петро Порошенко "телефонує" виборцям та просить підтримати його у другому турі.

Після підняття слухавки звучить запис голосу Порошенка, який закликає людей йти на вибори та "підтримувати сильну Україну".

"Добридень! Це Петро Порошенко, президент України. 21 квітня - вирішальний день, що визначить долю України. Прошу вас підтримати мій курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях до Європейського Союзу і НАТО. Підтримайте сильну Україну, а не країну, яка впаде на коліна. Головне - зберегти країну і до зустрічі 21-го", - мовить президент.

Аудіозапис оприлюднила Liga.net. Також у штабі Порошенка ЗМІ підтвердили, що це голос президента. Команда використовує "дзвінок виборцю".

Отримав такий дзвінок, зокрема, учасник першого туру виборів Анатолій Гриценко.

"Дзвінок з невідомого номера. Взяв слухавку. Несподівано знайомий голос: "Це Петро Порошенко. 21 квітня вирішальний день..." Вимкнув. Штабна агітка-циркуляр", - написав політик.

Також, Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко записав нове відеозвернення до виборців напередодні другого туру голосування. У ньому він нагадав про успіхи України за п'ять років його президентства та зазначив, що робив помилки.