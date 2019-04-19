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Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів

"Я і зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася сина, перед кожною дитиною, яка втратила батька. І вас запрошую, Петре Олексійовичу"
Кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський одночасно стали на коліна на сцені НСК "Олімпійського".
Порошенко і Зеленський стали на коліна під час дебатів Фото: Українська правда

Ініціатором виступив Зеленський, який заявив, що готовий стати на коліна перед українськими жінками і дітьми, які не дочекались родичів з війни.

В цей час Зеленський відповідав на дорікання Порошенка про те, як у минулому "нібито ставав на коліна перед Путіним".

"Я сказав (Путіну), що готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Я і зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася сина, перед кожною дитиною, яка втратила батька. І вас запрошую, Петре Олексійовичу", — сказав Зеленський.

Порошенко також опустився на одне коліно, але спиною до натовпу і обличчям до своєї групи підтримки.

Нагадаємо, що ввечері Порошенко та Зеленський зустрілись на дебатах на "Олімпійському" та проведи першу публічну очну дискусію. Перед початком дебатів Порошенко перейшов зі своєї сцени на сцену Зеленського і опоненти потиснули руки один одному.

Водночас під час дебатів з боку як Порошенка, так і Зеленського лунали маніпуляції та агресивні випади у бік опонента.

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19 04 2019 20:27
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