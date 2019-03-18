Порошенко: Крим буде повернуто Україні одразу після президентських виборів
"Ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. І Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу же після президентських виборів. Бо ви чули неодноразові заяви Путіна, що до президентських виборів цього робитися не буде, бо він дуже сподівається, що буде обраний будь-хто, крім Порошенка для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. Моя позиція - не дочекаються. Ми звільнимо Крим", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Україна", інформує прес-служба глави держави.
Для цього Україна нарощує військову потужність, зміцнює міжнародну солідарність, забезпечує економічне зростання, зазначив президент.
"Те саме буде з Донбасом. Не виключаю, що одразу після виборів у нас буде прогрес по блакитним шоломам [запровадження миротворчої місії під егідою ООН на окупованій частині території Донбасу]. Наголошую, що юрисдикція спеціальної моніторингової місії ОБСЄ - це не тільки Донбас, але й Крим. І ми маємо абсолютно чіткий план, буквально потижнево, що ми маємо робити для цього", - додав глава держави.
Також, Петро Порошенко заявляв, що "нам потрібна високоточна ракетна зброя". За його словами, це зробить агресора стриманіше, а нашу оборону - надійніше.
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