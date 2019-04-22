Порошенко: Ми вернемось на Банкову після наступних виборів
Порошенко вийшов з адміністрації разом із дружиною Мариною до людей, які скандували "дякуємо", повідомляє УП.
"Дорогі українці, і я вам дякую. Всі, хто прийшов зараз на вулицю Банкову. Українці по-різному проводжали президентів: у 2004 під час нашої Помаранчевої революції, у 2014 році під час Революції Гідності, але такого, як зараз Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам", - почав президент.
Він сказав, що напередодні у Мистецькому арсеналі звернувся до українців зі словами британського прем’єра Вінстона Черчилля, лейтмотив яких був ніколи не здавайся.
"А ще Черчилль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку і до нової перемоги", - наголосив Порошенко.
"Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, що ввечері 22 квітня в Києві почався мітинг "Спасибі, Петро", учасники якого вийшли подякувати Петра Порошенка за п'ять років президентства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента