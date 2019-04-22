ПОЛІТИКА НОВИНИУвечері 22 квітня в Києві почався мітинг "Спасибі, Петро", учасники якого вийшли подякувати Петра Порошенка за п'ять років президентства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Учасники мітингу "Спасибі, Петро" прийшли до Адміністрації Президента, - ВІДЕО
Прихильникам п'ятого президента дозволили підійти впритул до АП
Фото: Вікторія Матола / LB.ua
Як повідомляє LB.ua, їх пустили на вулицю Банкову до будівлі Адміністрації президента. Подібного раніше не траплялося, зазвичай все акції біля АП проходили в районі перехресть з Інститутської або Лютеранської.
Фото: theБабель
Люди заповнили всю площу перед АП.
Фото: theБабель
Нагадаємо, що за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 24,4%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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22 04 2019 19:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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