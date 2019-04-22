Учасники мітингу "Спасибі, Петро" прийшли до Адміністрації Президента, - ВІДЕО

Увечері 22 квітня в Києві почався мітинг "Спасибі, Петро", учасники якого вийшли подякувати Петра Порошенка за п'ять років президентства.

Як повідомляє LB.ua, їх пустили на вулицю Банкову до будівлі Адміністрації президента. Подібного раніше не траплялося, зазвичай все акції біля АП проходили в районі перехресть з Інститутської або Лютеранської.



Фото: theБабель

Люди заповнили всю площу перед АП.



Фото: theБабель

Нагадаємо, що за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 24,4%. Зіпсували бюлетень 1,5%.