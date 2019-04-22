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Учасники мітингу "Спасибі, Петро" прийшли до Адміністрації Президента, - ВІДЕО

Прихильникам п'ятого президента дозволили підійти впритул до АП
Увечері 22 квітня в Києві почався мітинг "Спасибі, Петро", учасники якого вийшли подякувати Петра Порошенка за п'ять років президентства.
Учасники мітингу "Спасибі, Петро" прийшли до Адміністрації Президента, - ВІДЕО Фото: Вікторія Матола / LB.ua

Як повідомляє LB.ua, їх пустили на вулицю Банкову до будівлі Адміністрації президента. Подібного раніше не траплялося, зазвичай все акції біля АП проходили в районі перехресть з Інститутської або Лютеранської.


Фото: theБабель

Люди заповнили всю площу перед АП.


Фото: theБабель

Нагадаємо, що за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 24,4%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

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22 04 2019 19:30
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