Порошенко на Великдень буде у Києві, а потім поїде до Львова

"Запрошуємо долучитись до Великодніх гаївок в Шевченківському гаї о 13.30. Селфі з Президентом можна зробити і в центрі міста. О 16-тій годині біля пам‘ятника Шевченка у Львові"

Президент Петро Порошенко планує на Великдень відвідати українські церкви, а в понеділок, 29 квітня, відвідати Львівську область.

"Так, планується (відвідати Львівщину – ред.)", - зазначили в АП, інформує "Українська правда".

За словами співрозмовника УП, на Великдень президент за традицією проведе ніч на службі в Михайлівському соборі.

Зранку 28 квітня він також відвідає собор греко-католицької церкви у Києві.

Водночас, спільнота "Львівщина за Петра Порошенка" у Facebook опублікувала графік візиту президента у понеділок.

"Запрошуємо долучитись до Великодніх гаївок в Шевченківському гаї о 13.30. Селфі з Президентом можна зробити і в центрі міста. О 16-тій годині біля пам‘ятника Шевченка у Львові", - відзначили у соцмережі.

Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.