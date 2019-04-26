Порошенко на Великдень буде у Києві, а потім поїде до Львова
"Так, планується (відвідати Львівщину – ред.)", - зазначили в АП, інформує "Українська правда".
За словами співрозмовника УП, на Великдень президент за традицією проведе ніч на службі в Михайлівському соборі.
Зранку 28 квітня він також відвідає собор греко-католицької церкви у Києві.
Водночас, спільнота "Львівщина за Петра Порошенка" у Facebook опублікувала графік візиту президента у понеділок.
"Запрошуємо долучитись до Великодніх гаївок в Шевченківському гаї о 13.30. Селфі з Президентом можна зробити і в центрі міста. О 16-тій годині біля пам‘ятника Шевченка у Львові", - відзначили у соцмережі.
Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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