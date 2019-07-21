Порошенко назвав "Голос" своїм головним партнером у Раді

"Головним партнером ми вважаємо ідеологічно близьку нам партію "Голос"

Партія "Європейська солідарність" вважає партію "Голос" своїм головним партнером у Верховній Раді.

Петро Порошенко заявив, що його партія готова як до ситуативного, так і постійного партнерства в Раді з партіями, що підтримують євроатлантичну інтеграцію України, повідомляють Українськi Новини.

"Головним партнером ми вважаємо ідеологічно близьку нам партію "Голос", - заявив Порошенко.

Він сказав, що в парламенті його партія продовжуватиме політику щодо підтримки армії, української мови та євроінтеграції.

Порошенко нагадав, що його партія йде до Верховної Ради "точно не за посадами".

Нагадаємо, що за даними екзит-полів, до Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

При цьому "Слуга народу" й "Голос" готові до перемовин про коаліцію.