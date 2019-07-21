Порошенко назвав "Голос" своїм головним партнером у Раді
Петро Порошенко заявив, що його партія готова як до ситуативного, так і постійного партнерства в Раді з партіями, що підтримують євроатлантичну інтеграцію України, повідомляють Українськi Новини.
"Головним партнером ми вважаємо ідеологічно близьку нам партію "Голос", - заявив Порошенко.
Він сказав, що в парламенті його партія продовжуватиме політику щодо підтримки армії, української мови та євроінтеграції.
Порошенко нагадав, що його партія йде до Верховної Ради "точно не за посадами".
Нагадаємо, що за даними екзит-полів, до Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".
При цьому "Слуга народу" й "Голос" готові до перемовин про коаліцію.
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