Порошенко підписав указ про впровадження технології 5G

Президент Петро Порошенко 17 травня підписав указ про початок роботи з впровадження технології 5G в Україні.

"[У 2014 році] в країні не було стандарту мобільного зв'язку навіть третього покоління. Перший указ було видано в липні 2014 року про запровадження стандарту 3G. У 2015-му, теж у липні, було підписано указ про впровадження стандарту четвертого покоління. Сьогодні і зв'язком 3G, і зв'язком 4G нікого не здивуєш, вони працюють по всій Україні. Хочу підкреслити, що Україна це зробила за п'ять років, тоді як більшості інших країн знадобилося понад 10 років", - сказав Порошенко на нараді в Адміністрації президента, інформує LB.ua.

Він зазначив, що вже зараз зв'язок п'ятого покоління працює в США і Китаї, а в Європейському Союзі його запустять у 2020 році.

"Ми не збираємося пасти задніх, і сьогодні я хочу підписати указ президента з графіком, який дозволить нам запустити зв'язок п'ятого покоління в 2020 році", - сказав він.

Цей план передбачає вивільнення частот і необхідні законодавчі ініціативи.

Нагадаємо, що 30 березня 2018 року оператори мобільного зв'язку запустили перші базові станцій 4G в Україні.