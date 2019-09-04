Порошенко почав процедуру звільнення голови Одеської ОДА

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що від президента Петра Порошенка до Кабінету Міністрів надійшло подання на звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Про це Володимир Гройсман сказав журналістам під час робочого візиту до Дніпра у вівторок, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Звернення від президента надійшло до уряду сьогодні й уряд його завтра розглядатиме (10 квітня - ред.)", - повідомив прем'єр.

У понеділок на сайті президента оприлюднили указ про відсторонення з посади голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Іншим указом виконання обов'язків голови Одеської ОДА тимчасово покладено на Сергія Паращенка.

Відсторонений від посади Степанов відмовився залишати посаду. Він пов'язував таку позицію Порошенка нібито з тим, що він відмовився фальсифікувати вибори на Одещині на користь діючого президента.

Разом з тим у Петра Порошенка не коментували причини звільнення Степанова.

За результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув шоумен Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.

Нагадаємо, що Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Відзначимо, що за результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.