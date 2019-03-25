Порошенко подасть до суду на "1+1" за поширення фейків

Докладної інформації про позов поки немає

Президент України Петро Порошенко подасть до суду на телеканал "1+1" за поширення дезінформації та фейків, що ганьблять честь і гідність глави держави.

"Порошенко вирішив подати в суд на канал "1+1" за систематичне брехня в особливо великих розмірах, за поширення гігантських масштабів дезінформації", - повідомили у виборчому штабі президента.

Щодо строків подання позову не повідомляється.

Раніше, телеканал "1+1", який належить Ігорю Коломойському у програмі "Українські сенсації" опублікував ряд матеріалів, які повідомляють про правопорушення і злочини, нібито скоєних Порошенком.

Нагадаємо, що у 2018 році Президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.

Суд у Лондоні визнав однобоким матеріал ВВС.

Згодом, служба BBC видалила зі свого сайту статтю, щодо якої подав позов Петро Порошенко.