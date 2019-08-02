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Позов Порошенка проти ВВС: суд визнав матеріал однобоким, – ЗМІ

Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп у 2018 році
Суд у Лондоні визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.
Позов Порошенка проти ВВС: суд визнав матеріал однобоким, – ЗМІ Фото: "Інтерфакс-Україна"

Суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення, повідомляє видання PressGazette.

Нагадаємо, що у 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.

У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC.

У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.

В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.

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08 02 2019 22:19
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