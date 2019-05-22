Екс-президент радить команді Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ

На думку Порошенка заяви про можливий референдум голови АП Зеленського щодо мирних угод з РФ "були або невдалим експромтом або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави".

"Я був неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода і на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки", - зазначив екс-президент Петро Порошенко, йдеться в "УП".

"Я впевнений у тому, що треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років. Україна понад усе, Росія агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні і світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку", - підсумував він.

Нагадаємо: Глава АП запропонував референдум про укладення мирних домовленостей з Росією.