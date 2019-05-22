Екс-президент радить команді Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ
"Я був неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода і на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки", - зазначив екс-президент Петро Порошенко, йдеться в "УП".
"Я впевнений у тому, що треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років. Україна понад усе, Росія агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні і світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку", - підсумував він.
Нагадаємо: Глава АП запропонував референдум про укладення мирних домовленостей з Росією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент