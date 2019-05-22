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Екс-президент радить команді Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ

Петро Порошенко порадив команді діючого глави держави Володимира Зеленського якнайшвидше розвіяти чутки про капітуляцію перед Росією
На думку Порошенка заяви про можливий референдум голови АП Зеленського щодо мирних угод з РФ "були або невдалим експромтом або свідомим кроком, який дуже загрожує суверенітету і територіальній цілісності нашої держави".
Екс-президент радить команді Зеленського розвіяти чутки про капітуляцію перед РФ Фото: president.gov.ua

"Я був неприємно здивований абсолютно дивною позицією щодо того, що так звані "мирні угоди" з Росією, ми маємо вирішувати шляхом референдуму. В країні є побоювання, що це може бути капітуляція, а ніяка не мирна угода і на сьогоднішній день я би дуже радив команді нового президента терміново розвіяти ці чутки", - зазначив екс-президент Петро Порошенко, йдеться в "УП".

"Я впевнений у тому, що треба зберігати позиції, які були напрацьовані за ці 5 років. Україна понад усе, Росія агресор, санкції проти Росії, якщо вона не прибере окупаційні війська з нашої території, мають бути непорушні і світова солідарність навколо України має бути міцною, як при Порошенку", - підсумував він.

Нагадаємо: Глава АП запропонував референдум про укладення мирних домовленостей з Росією.

 

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22 05 2019 19:44
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