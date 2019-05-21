Глава АП запропонував референдум про укладення мирних домовленостей з Росією
"Сам Володимир Зеленський декларував у своїх виступах, що ми розглядаємо питання оформлення якихось домовленостей і винесення їх на референдум. Все-таки повинні не тільки політики говорити, а й народ. Ми розглядаємо винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і президент ухвалив рішення, а народ ухвалив рішення, і суспільство дало оцінку", - цитує Андрія Богдана "Інтерфакс-Україна".
Говорячи про те, які існують в команді Зеленського "червоні лінії" на переговорах з Росією, Богдан зазначив: "Є дуже хороше правило, яке є у дипломатів, - не фіксувати свої "червоні лінії", коли йдеш на переговори. Ця практика напрацьована досвідом століть, а не миттєвим бажанням отримати рейтинг".
"Я, як виходець зі Львова, дуже патріотичний і багато був на фронті, і для мене це не порожні слова. Але ми змушені шукати компроміс. Єдине, Володимир Зеленський сказав, що ми не торгуємо нашими територіями і нашими людьми", - наголосив глава АП.
Під час інавгурації Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради заявив, що його перше завдання на посаді Президента - це припинення бойових дій на Донбасі.
Нагадаємо, що Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
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