Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність
"У цьому житті люди, хто працюють, завжди працюють на різних хазяїнів чи на різних клієнтів, така наша робота. Я є професійний адвокат і тут присутні люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах, які були представлені тут і в дійсності я є адвокатом певного бізнес крила, певного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію", - сказав Андрій Богдан, повідомляє "Українська правда".
За його словами, "це прописано міжнародною практикою".
"В США, де є адвокатом Джуліані (Рудольф Джуліані – адвокат президента США Дональда Трампа – УП), він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником, він не є уповноваженим робити заяви по Україні. Так само, як я не можу від імені держави Україна робити заяви міжнародної політики, проте з моменту мого вступу, а він вже фактично відбувся, я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується в Реєстрі адвокатів", - зазначив Богдан.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив головою АП Андрія Богдана.
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