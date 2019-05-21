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Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність

"З моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію"
Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який працював юристом олігарха Ігоря Коломойського, заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність Андрій Богдан

"У цьому житті люди, хто працюють, завжди працюють на різних хазяїнів чи на різних клієнтів, така наша робота. Я є професійний адвокат і тут присутні люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах, які були представлені тут і в дійсності я є адвокатом певного бізнес крила, певного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію", - сказав Андрій Богдан, повідомляє "Українська правда".

За його словами, "це прописано міжнародною практикою".

"В США, де є адвокатом Джуліані (Рудольф Джуліані – адвокат президента США Дональда Трампа – УП), він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником, він не є уповноваженим робити заяви по Україні. Так само, як я не можу від імені держави Україна робити заяви міжнародної політики, проте з моменту мого вступу, а він вже фактично відбувся, я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується в Реєстрі адвокатів", - зазначив Богдан.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив головою АП  Андрія Богдана.

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21 05 2019 22:19
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