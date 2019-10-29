Богдан: наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що на ситуацію з війною Росії проти України можна вплинути зсередини РФ.

Наша миролюбна позиція розрахована на громадян Росії про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив голова ОП Андрій Богдан, передає LB.ua.

"І протилежній стороні - Росії - потрібно якось відповідати, тому що позиція "я нічого не чую, я нічого не бачу" не сприймається навіть всередині Росії. І взагалі треба розуміти, що наші активні дії, наша миролюбна позиція розрахована не тільки на міжнародну спільноту. Вона розрахована на громадян Росії", - сказав він.

Він також зазначив, що російська сторона не має наміру виконувати судові рішення і налаштована дуже вороже. Щоб на це вплинути, вважає Богдан, необхідний спеціальний підхід.

"Те, що було рішення суду і Росія має його виконати? Вона його мала і не виконала. І не виконала б ніколи. І ми можемо з професійним юристом говорити століттями, але нічого абсолютно не зміниться. А щоб змінилося, треба переключатися на ментальність росіян... Вони через свої засоби масової інформації налаштовані дуже вороже до України, вважають нас якоюсь негативною нацією, націоналістами. І в позиції, коли ми відкриті, ми хочемо і йдемо назустріч, а Росія, керівництво Росії, впирається, і аргументації, чому це відбувається, немає - з того боку вже почнуться питання: а чому ми поводимося неадекватно?" - пояснив голова ОП.

"Здавалося б, дрібниця, але Афганістан закінчився не тільки тому, що були проблеми на міжнародному рівні, а тому що всередині СРСР почалося дуже багато рухів громадських. І керівництво тоді вирішило, що краще вивести війська і припинити війну, щоб своє суспільство не розворушити", - додав він.

Нагадаємо, що Росія поки що не може повернути Україні військові катери, захоплені у листопаді 2018-го в Керченській протоці, через їхній технічний стан.