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Зеленський: Богдан був неправий, віддавши перевагу Сен-Тропе на День Незалежності

"Чи порушував він закон? Не порушував. Але я думаю, що не все міряється законами"
Президент Володимир Зеленський сказав, що глава його офісу Андрій Богдан був неправий, віддаючи перевагу весіллю в Сен-Тропе, а не офіційним заходам у Києві на День Незалежності України.
Зеленський: Богдан був неправий, віддавши перевагу Сен-Тропе на День Незалежності Фото: president.gov.ua

"По-перше, що там було - Богдан пішов у відпустку, я навіть не знав, куди він їде, це не моя справа. Він пішов у відпустку, і це було не 24-го. Це важливо розуміти, що він не приїхав саме в День Незалежності в Сен-Тропе. Він поїхав за 4 або за 5 днів. Це його відпустка офіційна. Ми домовилися - я підписав відпустку, тобто папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей", - сказав Зеленський в інтерв'ю "1+1".

За його словами, президент подзвонив Богдану і сказав йому, що той неправий у цій ситуації. 

"Він не міг бути, як один з реальних, потужних людей у владі, і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і він не має права на День Незалежності твоєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон? Не порушував. Але я думаю, що не все міряється законами. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав у Сен-Тропе, хоча він не правий", - заявив він.

Нагадаємо, що Богдан на День Незалежності був на весіллі юриста Андрія Довбенка та власниці юрфірми LCF Анни Огренчук, яке святкували в Сен-Тропе на півдні Франції.

Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті.

Крім Андрія Богдана, на весіллі Довбенка був присутній скандальний забудовник Андрій Вавриш, який у червні представив проєкт перенесення офісу президента в "Український дім".   

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