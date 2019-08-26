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Богдан запропонував "парахоботікам узбагоїтися" через його поїздку в Сен-Тропе

Голова Офісу президента вважає, що у вільний час може їздити, куди хоче
Голова Офісу президента Андрій Богдан не побачив нічого поганого в своїй поїздці на весілля в Сен-Тропе на День Незалежності.
Богдан запропонував "парахоботікам узбагоїтися" через його поїздку в Сен-Тропе Андрій Богдан

"Парахоботікі узбагойтесь))) У вільний від роботи час куди хочу туди іду, - Хочу на весілля в Сан Тропе Хочу на фронт у Пески))) Принципово - НЕ красти (но цього Вам не понять)", - ідеться в Facebook Богдана (стиль і орфографія збережені), повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що весілля юриста Андрія Довбенка і власниці юрфірми LCF Ганни Огренчук святкували в Сен-Тропе на півдні Франції.

Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті.

Нагадаємо, що глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що команді президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.

 

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