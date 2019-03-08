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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Богдан: нам не потрібні журналісти для спілкування із суспільством

"Це мій крок щодо ставлення до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів"
Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що команді президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.
Богдан: нам не потрібні журналісти для спілкування із суспільством Фото: Анна Стешенко

"Це мій крок щодо ставлення до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли самі себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів", - так відповів глава ОПУ на запитання, чи не вважає свій жарт про відставку кроком до підриву довіри до ЗМІ, повідомляє LB.ua.

Перед цим він дозволив собі обійняти журналістку і сказав, що подумав, що їй так "буде зручніше".

Нагадаємо, увечері 31 липня низка авторитетних ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Богдан написав заяву про відставку. При цьому була оприлюднена нібито фотографія цієї заяви, де йдеться про "звільнення за власним бажанням з моменту бажання".

Офіційного підтвердження цієї інформації не було до ранку 1 серпня. Навпаки, заступник Офісу президента Руслан Рябошапка спростовував відставку Богдана.

Наступного дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що така заява є, але, як виявилося, про відставку не йдеться. Їх нібито написали всі члени команди Зеленського.

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