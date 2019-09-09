Віталій Кличко звинуватив Андрія Богдана у маніпуляціях

Мер навів як приклад слова Богдана на шоу Шустера про бюджет Києва і Праги, назвавши це маніпуляцією

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив голову Офісу президента Андрія Богдана в маніпуляціях, коли останній порівняв бюджети Києва і Праги.

Мер навів у приклад висловлювання Богдана на шоу Савіка Шустера про бюджет Києва і Праги з питанням голови ОПУ "Ну і де наша Прага?".

"По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, промовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше від населення Києва! І Прага майже вдвічі менша, ніж Київ. І, по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає, крім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, у якого до Держбюджету забирають 60 відсотків ПДФО".

Крім того, Кличко нагадав, що ще 5 років тому столиця була банкрутом - із бюджетом 18 мільярдів гривень і 25 мільярдів боргів. За його словами, за ці роки міськвлада збільшила бюджет Києва більш ніж утричі, а борг зменшила до 4 мільярдів гривень.

Мер також нагадав, що Прага - столиця країни-члена Євросоюзу. Прага - місто з доходом на душу населення майже 3000 доларів, а в Києві цей показник вчетверо нижчий.

"Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян брехнею і порушуючи закони і Конституцію, незабаром доведеться відповідати на питання "Де наша Чехія?" (Якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)", - додав мер.

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін погодив звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. У свою чергу Кличко заявив, що це незаконно і його можуть звільнити на цій посаді тільки кияни.

Того ж дня керівники фракцій Київради звернулися до президента з проханням призначити Кличка на посаду голови КМДА, з якої його хочуть звільнити.