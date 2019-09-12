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Поліція відкрила справу проти Богдана за заявою Кличка (Документ)

Справу відкрито за статтею "самоправство"
Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо голови Офісу президента Андрія Богдана за заявою мера Києва Віталія Кличка.
Поліція відкрила справу проти Богдана за заявою Кличка (Документ) Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Досудове розслідування доручено старшій слідчій Головного управління Нацполіції Наталії Гайовій, передає LB.ua.

Справу проти Богдана відкрито за статтею 356 ККУ (Самоправство).

"27 листопада 2019 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (...) за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство, - ред.)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Колишній депутат Верховної Ради від "Батьківщини" Ігор Луценко став радником мера Києва Віталія Кличка.

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09 12 2019 16:00
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