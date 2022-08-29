CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМер Києва Віталій Кличко у відповідь на петицію з проханням скасувати зупинення наземного громадського транспорту під час повітряних тривог зазначив, що рішення ухвалила Рада оборони, на яку він не має впливу.
У відповіді мера йдеться, що рішення зупиняти транспорт на час тривоги ухвалила Рада оборони міста, яка не є органом державної влади чи місцевого самоврядування. Це "колегіальний орган, у особливий період діяльність якого регулюється спеціальними законами України", тому Київрада не має жодного впливу рішення.
"Рішення Ради оборони Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої ситуації, а отже буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слід відзначити, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами", — зазначив Кличко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кличко відповів на петицію скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги
Фото: kyivcity.gov.ua
Відповідь оприлюднив автор петиції Олександр Гречко, повідомляє УНН.
У відповіді мера йдеться, що рішення зупиняти транспорт на час тривоги ухвалила Рада оборони міста, яка не є органом державної влади чи місцевого самоврядування. Це "колегіальний орган, у особливий період діяльність якого регулюється спеціальними законами України", тому Київрада не має жодного впливу рішення.
"Рішення Ради оборони Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої ситуації, а отже буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слід відзначити, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами", — зазначив Кличко.
Нагадаємо
З 1 серпня у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, зупиняють рух під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти в укриття.
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29 08 2022 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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