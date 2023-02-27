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Нічні удари росії: В Хмельницькому вже двоє загиблих, в Запоріжжі без поранених

27 лютого 2023, 09:38
Нічні удари росії: В Хмельницькому вже двоє загиблих, в Запоріжжі без поранених
Росіяни завдали трьох ударів по місту Хмельницький та два по Запоріжжю.

Росіяни завдали трьох ударів по місту.

Загиблий - рятувальник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов'язку.

Внаслідок ударів РФ по Хмельницькому вночі 27 лютого одна людина загинула, четверо отримали поранення, написав  голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Telegram-канал голови ХОВА

"За попередньою інформацією, маємо 1 загиблого та 4 поранених.
Триває гасіння пожеж.
Постраждали цивільні будинки", написав Гамалій. 

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав в Telegram-каналі

"Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі з‘ясовуються".

 

Раніше стало відомо, що вночі в низці областей оголошували повітряну тривогу: зафіксовані удари.

Пізніше  штаб написав, що ЗСУ вночі знищили 11 БПЛА.

Сирени почались після 12 ночі і охопилу велику частину країни: Київську, Чернігівську, Житомирську, Запоріжську, Хмельницьку, Рівенську, Чернівецьку, Сумську та Харківську області. 

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