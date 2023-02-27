Нічні удари росії: В Хмельницькому вже двоє загиблих, в Запоріжжі без поранених
Росіяни завдали трьох ударів по місту.
Загиблий - рятувальник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов'язку.
Внаслідок ударів РФ по Хмельницькому вночі 27 лютого одна людина загинула, четверо отримали поранення, написав голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Telegram-канал голови ХОВА
"За попередньою інформацією, маємо 1 загиблого та 4 поранених.
Триває гасіння пожеж.
Постраждали цивільні будинки", написав Гамалій.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав в Telegram-каналі
"Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі з‘ясовуються".
Раніше стало відомо, що вночі в низці областей оголошували повітряну тривогу: зафіксовані удари.
Пізніше штаб написав, що ЗСУ вночі знищили 11 БПЛА.
Сирени почались після 12 ночі і охопилу велику частину країни: Київську, Чернігівську, Житомирську, Запоріжську, Хмельницьку, Рівенську, Чернівецьку, Сумську та Харківську області.