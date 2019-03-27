Порошенко пояснив, чому подає позов проти телеканалу "1+1"
"Я наголошую, що мною підписано відповідний договір, буде зареєстрований відповідний позов, і це буде зроблено для захисту інтересів нашої держави", - заявив Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
Він сподівається, що ні в кого "більше не буде бажання використовувати засоби масової інформації для дестабілізації ситуації" в Україні.
"Я ніколи не судився з журналістами і зараз не збираюся цього робити. Я подав позов проти каналу, і це є елемент захисту нашої країни від зазіхань олігарха-втікача, який сидить за кордоном і думає, що буде керувати маріонетками в Україні. Ми точно маємо це зупинити. І нічого у вас не вийде, реваншу не буде", - наголосив президент.
Нагадаємо, на телеканалі олігарха Ігоря Коломойського "1+1" заявили, що поширені ними твердження про Петра Порошенка підкріплені доказовою базою та свідками та наголосили на тиску через позов президента проти телеканалу.
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