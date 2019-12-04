Порошенко пояснив чому звільнив голову Одещини Степанова, - ВІДЕО

Президент Петро Порошенко відповів, що не сумнівається в тому, що на Степнова ніхто не тиснув перед виборами, в іншому випадку порядна людина повинна була відразу заявити про це. Серед причин звільнення голови Одеської ОДА Порошенко назвав зниження економічних показників області.

"На жаль, я не знав, що Максим Степанов зупинив соціальні виплати в Одеській області, інакше я звільнив би його раніше з займаної посади", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова.

Максим Степанов став губернатором Одеської області в січні 2017 року. До цього він п'ять років був директором Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

Відзначимо, що за результатами першого туру виборів президента, в Одеській області перемогу здобув Володимир Зеленський (41,26%), представник опозиційних сил Юрій Бойко зайняв друге місце (21,82%), Порошенко став третім з 9,08% електоральної підтримки.