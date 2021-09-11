Порошенко продав акції "5 каналу" та "Прямого" - через закон про олігархів

Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа"

Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" новому медіахолдингу "Вільні медіа".

Про це повідомили у "Євросолідарності".

"Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на Прямому і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", – повідомив Порошенко.

На сайті 5 каналу йдеться, що медіахолдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5 канал" та "Прямий", і придбання було здійснено за ринковою ціною.

При цьому зазначається, що новий медіахолдинг створили 5 листопада "медійники, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами". Причиною створення медіахолдингу було названо антиолігархічний закон.

Як повідомлялося, 5 листопада Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".