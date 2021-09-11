БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЕкспрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" новому медіахолдингу "Вільні медіа".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко продав акції "5 каналу" та "Прямого" - через закон про олігархів
Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа"
Фото: president.gov.ua
Про це повідомили у "Євросолідарності".
"Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархів, я вимушений був прийняти рішення про продаж акцій обох донедавна своїх каналів журналістам: теперішнім і колишнім, які працювали на Прямому і, звичайно, на 5-му каналі, який боровся з цензурою ще в часи Помаранчевої революції і Революції Гідності. Частина цих журналістів – народні депутати. Згідно закону, свої пакети вони передали в управління телеканалам, які об’єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа", – повідомив Порошенко.
На сайті 5 каналу йдеться, що медіахолдинг "Вільні медіа" придбав 100% корпоративних прав у телеканалах "5 канал" та "Прямий", і придбання було здійснено за ринковою ціною.
При цьому зазначається, що новий медіахолдинг створили 5 листопада "медійники, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами". Причиною створення медіахолдингу було названо антиолігархічний закон.
Як повідомлялося, 5 листопада Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
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09 11 2021 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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