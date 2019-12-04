"Телефонні дебати" із Зеленським мають оцінити глядачі, - Порошенко
"Ви дійсно вважаєте, що я маю це коментувати? Я впевнений в тому, що ті, хто дивився цю передачу, самі все бачили і самі здатні зробити висновки. Я переконаний, що вони їх зробили і дали відповідну оцінку", - відповів Порошенко на питання, чи може людина, яка не може дослухати до кінця, брати участь у переговорах на міжнародній арені. Про це повідомляє "Українська правда".
Також під час зустрічі Порошенко назвав Зеленського "несистемним політиком" і пояснив його феномен "прикладом європейських країн".
Меркель і Порошенко заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".
Генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко заявив, щотелеканал позиватиметься до суду на президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка після того, як увечері 11 квітня президент України "увірвався в ефір без запрошення".
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