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Порошенко просить Меркель посилити санкції проти Росії

Під час телефонної розмови обговорили питання звільнення 24 українських моряків
Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови попросив канцлера Німеччини Ангелу Меркель посилити санкції проти Росії через рішення РФ видавати свої паспорти на Донбасі.
Порошенко просить Меркель посилити санкції проти Росії Петро Порошенко, Ангела Меркель. Фото: Reuters

"Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази", - написав глава держави повідомив у Twitter.  

Також під час телефонної розмови обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи Міжнародним морським трибуналом у Гамбурзі.

"Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ", - відзначив Порошенко.

Він також додав, що подякував Меркель "за всебічну підтримку України, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху".

Нагадаємо, 12 квітня Президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.

Меркель сказала на брифінгу, що готова підтримувати Україну незалежно від того, хто буде її президентом наступні пʼять років.

 
 
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10 05 2019 13:56
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