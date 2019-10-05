Порошенко просить Меркель посилити санкції проти Росії
"Закликав Берлін підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на так звані паспортні укази", - написав глава держави повідомив у Twitter.
Також під час телефонної розмови обговорили питання звільнення 24 українських моряків та розгляд цієї справи Міжнародним морським трибуналом у Гамбурзі.
"Увага була приділена подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення українських заручників з РФ", - відзначив Порошенко.
Він також додав, що подякував Меркель "за всебічну підтримку України, включаючи впровадження реформ та підтримку України на євроінтеграційному шляху".
Нагадаємо, 12 квітня Президент Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні.
Меркель сказала на брифінгу, що готова підтримувати Україну незалежно від того, хто буде її президентом наступні пʼять років.
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