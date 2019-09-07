Порошенко проти скасування військового параду на День Незалежності

"На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно"

Парад – це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу, адже він демонструє той прогрес у розбудові ЗСУ, який було досягнуто протягом року.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, коментуючи інформацію про скасування параду Президентом Володимиром Зеленським на користь виплати премій особовому складу ЗСУ, повідомляє сайт політсили.

"Воєнний парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", – наголосив Порошенко.

Водночас він зазначив, що рішення проводити воєнний парад на День Незалежності України чи ні – це є правом Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил, яке залежить від його пріоритетів.

"В мене пріоритетом було державотворення – крім мови, крім віри, крім децентралізації в пріоритеті була армія. Я вважав, що абсолютно необхідно забезпечувати розбудову армії", – нагадав Порошенко.

Він також повідомив, що проведення параду коштувало значно менше грошей, бо найбільш затратні заходи були скасовані. "Я навмисно всі дорогі задоволення скасував. В тому числі повітряний парад, де потрібно була велика кількість авіаційного пального. Форму, яку видавали на парад – видавали все одно, це передбачено в умовах забезпечення", – підкреслив він.

За словами Порошенка, грошові премії до Дня Незалежності отримували і учасники параду, і бійці в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення не проводити військовий парад на День Незалежності, натомість 300 мільйонів гривень будуть спрямовані на премії військовослужбовцям.