Зеленський виділить 300 млн грн українським військовим, замість параду до Дня Незалежності

За словами президента України Волоимира Зеленського премію мають отримати солдати строкової служби, сержанти, курсанти, офіцери та військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.

"Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад: помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 млн гривень на премії всім нашим війьковим", - розповів Володимир Зеленський у відео на стоїй сторінці у Facebook.

Зеленський також додав, що свято до Дня Незалежності не скасовується, проте воно пройде цьогоріч у новому форматі.

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