ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами президента України Волоимира Зеленського премію мають отримати солдати строкової служби, сержанти, курсанти, офіцери та військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський виділить 300 млн грн українським військовим, замість параду до Дня Незалежності
Зеленський запропонував віддати гроші за парад на День Незалежності військовим
Фото: facebook.com/pressjfo.news
"Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад: помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 млн гривень на премії всім нашим війьковим", - розповів Володимир Зеленський у відео на стоїй сторінці у Facebook.
Зеленський також додав, що свято до Дня Незалежності не скасовується, проте воно пройде цьогоріч у новому форматі.
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