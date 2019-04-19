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Порошенко приїхав на дебати у студію Суспільного

Порошенко запрошував Зеленського долучитися до дебатів на Суспільному
Президент Петро Порошенко прибув у студію UA:Супільне мовлення на національні дебати перед повторним голосуванням на президентських виборах.
Порошенко приїхав на дебати у студію Суспільного Фото: president.gov.ua

Порошенко запрошував Зеленського долучитися до дебатів на Суспільному, повідомляє "Укрінформ".

Як повідомили на Суспільному, теледебати триватимуть 60 хвилин, модератором виступить телеведуча програми "Зворотний відлік" на Суспільному та ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук.

Згідно з закону, у випадку неявки на дебати одного з кандидатів його опонент може використати час для проведення своєї агітації.

Національна суспільна телерадіокомпанія України є організатором та офіційним мовником передвиборчих теледебатів, проведення яких передбачено Законом України "Про вибори Президента України".

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Порошенком мають відбутися на НСК "Олімпійський". Він також наполягав, що дебати мають відбутися 19 квітня о 19.00. 16 квітня команди Порошенка і Зеленського підписали тристоронню угоду з НСК "Олімпійський".

18 квітня Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост Президента України на "Суспільному" з 20-ї на 21-у годину.

31 березня 2019 року відбулися чергові вибори Президента України. За офіційними результатами першого туру виборів Президента України, за Зеленського проголосували 30,24% виборців, за Порошенка — 15,95%. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Нагадаємо, що у Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з Порошенком на Суспільному

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19 04 2019 21:12
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