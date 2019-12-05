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Порошенко присвоїв 616 жінкам звання "Мати-героїня"

Нагороду надають жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей
Президент Петро Порошенко з нагоди Дня матері, який в Україні відзначають у другу неділю травня, присвоїв звання "Мати-героїня" 616 жінкам.
Порошенко присвоїв 616 жінкам звання "Мати-героїня" Фото: з відкритих джерел

"Найбільше жінок, які отримали нагороду, в Рівненській області - 137. Другою за кількістю матерів-героїнь в цьому році є Волинська область, де їх 76. Третя - Закарпатська область, де представлені до нагороди 49 жінок", - повідомили в прес-службі глави держави.

"Мати-героїня" - державна нагорода для жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Також почесного звання удостоюються матері, які виховують усиновлених в установленому законом порядку дітей.

Нагадаємо, у центрі Києва пройшла щорічна Хода матерів, мета якої привернути увагу суспільства до проблем матерів загиблих воїнів АТО/ООС, багатодітних, матерів з онкохворими дітьми.

 
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12 05 2019 17:47
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