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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві проходить Хода матерів

У неділю, 12 травня, в Україні відзначають День матері
У центрі Києва розпочалась щорічна Хода матерів, мета якої привернути увагу суспільства до проблем матерів загиблих воїнів АТО/ООС, багатодітних, матерів з онкохворими дітьми.
У Києві проходить Хода матерів Фото: ukrinform.ua

У заході беруть участь близько 300 осіб, більшість з них - це матері загиблих воїнів, які несуть портрети, повідомляє "Укрінформ".

Всі охочі можуть підписати листівки "Кілька теплих слів мамі героя".

Учасники ходи почали збиратися о 9 ранку на Михайлівський площі, запалювали лампадки біля стіни пам'яті, матері загиблих залишали імена синів на 15-метровому прапорі, який планується розгорнути і пронести до Володимирського собору.

На площі виступає військовий оркестр. Учасники, почесні гості та організатори вшанували загиблих героїв АТО/ООС, розгорнули Прапор Пам’яті, а також поклали квіти до "Народної Стіни Пам’яті".

Наразі хода вирушила від Михайлівської площі по вулиці Володимирській та бульвару Тараса Шевченка до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбудеться богослужіння за участі святійшого патріарха Філарета.

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12 05 2019 11:13
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