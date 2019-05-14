Президент Петро Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя — Андрія Василенка та Михайла Ісакова

Про це йдеться в указах президента від 13 травня, інофрмує "Громадське".

Василенко є членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидат юридичних наук. Ісаков - член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України, кандидат юридичних наук.

Зазначимо, що 8 травня Порошенко своїм указом змінив положення про конкурс до Вищої ради правосуддя. Затверджені ним зміни дозволяють президенту призначати членів ради, якщо Конкурсна комісія не може дійти згоди щодо визначення кандидатів або ж не може ухвалити рішення (незалежно від причин).

Нагадаємо, що 7 травня, головою Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич.