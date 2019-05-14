Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя

8 травня Порошенко своїм указом змінив положення про конкурс до Вищої ради правосуддя
Президент Петро Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя — Андрія Василенка та Михайла Ісакова
Порошенко призначив двох членів Вищої ради правосуддя Фото: lb.ua

Про це йдеться в указах президента від 13 травня, інофрмує "Громадське".

Василенко є членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидат юридичних наук. Ісаков - член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України, кандидат юридичних наук. 

Зазначимо, що 8 травня Порошенко своїм указом змінив положення про конкурс до Вищої ради правосуддя. Затверджені ним зміни дозволяють президенту призначати членів ради, якщо Конкурсна комісія не може дійти згоди щодо визначення кандидатів або ж не може ухвалити рішення (незалежно від причин).

Нагадаємо, що 7 травня, головою Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2019 09:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.