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Обрано голову Антикорупційного суду

За кандидатуру Танасевич проголосували 23 судді з 38
7 травня, головою Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич.
Обрано голову Антикорупційного суду Фото: УНІАН

Олену Танасевич обрали на зборах суддів шляхом таємного голосування. Вони впоралися з третьої спроби, так як при першому і другому голосуванні ніхто з кандидатів не набрав мінімально необхідної кількості голосів, повідомляє LIGA.net.

Рух "ЧЕСНО" не знайшов інформації, яка б свідчила про недоброчесність Танасевич.

Олена Танасевич була суддею Печенізького районного суду Харківської області. Вона показала кращі бали на відборі до Антикорупційного Суду.

Танасевич закінчила Харківську юракадемію, а присягу судді прийняла у 2012 році.

Її чоловік займається бізнесом в Харкові, сім'я має квартиру і сім земельних ділянок.

Рідна сестра Олени Танасевич працювала в Господарському суді Харківської області.

Зарплата судді склала 220 тис. на рік, а її чоловіка - мільйон. Їздить на автомобілі Peugeot 107.

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07 05 2019 16:02
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