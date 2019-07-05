Обрано голову Антикорупційного суду

За кандидатуру Танасевич проголосували 23 судді з 38

7 травня, головою Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич.

Олену Танасевич обрали на зборах суддів шляхом таємного голосування. Вони впоралися з третьої спроби, так як при першому і другому голосуванні ніхто з кандидатів не набрав мінімально необхідної кількості голосів, повідомляє LIGA.net.

Рух "ЧЕСНО" не знайшов інформації, яка б свідчила про недоброчесність Танасевич.

Олена Танасевич була суддею Печенізького районного суду Харківської області. Вона показала кращі бали на відборі до Антикорупційного Суду.

Танасевич закінчила Харківську юракадемію, а присягу судді прийняла у 2012 році.

Її чоловік займається бізнесом в Харкові, сім'я має квартиру і сім земельних ділянок.

Рідна сестра Олени Танасевич працювала в Господарському суді Харківської області.

Зарплата судді склала 220 тис. на рік, а її чоловіка - мільйон. Їздить на автомобілі Peugeot 107.

Читайте також: Антикорупційний суд: хто ці люди, які саджатимуть корупціонерів