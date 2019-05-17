Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко створив оргкомітет для інавгурації Зеленського

До оргкомітету увійшли 16 осіб, троє з яких – представники Зеленського
П'ятий президент України Петро Порошенко створив організаційний комітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією свого наступника Володимира Зеленського.
Порошенко створив оргкомітет для інавгурації Зеленського Фото: AFP

Відповідний указ датований 16 травня і оприлюднений на сайті президента.

"З метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України, постановляю утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України", – йдеться в документі.

До оргкомітету увійшли 16 осіб, троє з яких – представники Зеленського:

  • Боднар Петро – перший заступник керівника апарату Верховної Ради – керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою);
  • Дніпров Олексій – керівник апарату Адміністрації президента, співголова оргкомітету;
  • Богдан Андрій – представник новообраного президента;
  • Гелетей Валерій – начальник Управління державної охорони;
  • Гресько Юрій – перший заступник голови Державної прикордонної служби;
  • Клімкін Павло – міністр закордонних справ;
  • Кличко Віталій – голова Київської міської державної адміністрації;
  • Колесник Ігор – перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;
  • Куцик Іван – керівник Державного управління справами;
  • Мельник Ярослав – керівник Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента;
  • Наливайко Олег – голова Державного комітету телебачення і радіомовлення;
  • Нищук Євген – міністр культури;
  • Попов Роман – начальник Управління протоколу секретаріату Кабінету міністрів";
  • Тимошенко Кирило – представник новообраного президента Зеленського;
  • Шефір Сергій – представник новообраного президента;
  • Яровий Сергій – перший заступник міністра внутрішніх справ.

 

Оргкомітет має у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України.

МЗС має запросити іноземних делегацій на 20 травня, МВС – забезпечити громадський порядок; Кабмін і ДУС – забезпечити фінансово й матеріально-технічно всі заходи.

Держкомтелебачення має забезпечити широке висвітлення інаугурації у ЗМІ.

Речник Порошенка Святослав Цеголко назвав цей указ президента "ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".

Нагадаємо, що інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2019 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.