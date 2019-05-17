Порошенко створив оргкомітет для інавгурації Зеленського
Відповідний указ датований 16 травня і оприлюднений на сайті президента.
"З метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України, постановляю утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України", – йдеться в документі.
До оргкомітету увійшли 16 осіб, троє з яких – представники Зеленського:
- Боднар Петро – перший заступник керівника апарату Верховної Ради – керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою);
- Дніпров Олексій – керівник апарату Адміністрації президента, співголова оргкомітету;
- Богдан Андрій – представник новообраного президента;
- Гелетей Валерій – начальник Управління державної охорони;
- Гресько Юрій – перший заступник голови Державної прикордонної служби;
- Клімкін Павло – міністр закордонних справ;
- Кличко Віталій – голова Київської міської державної адміністрації;
- Колесник Ігор – перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України;
- Куцик Іван – керівник Державного управління справами;
- Мельник Ярослав – керівник Головного департаменту Державного протоколу та церемоніалу Адміністрації президента;
- Наливайко Олег – голова Державного комітету телебачення і радіомовлення;
- Нищук Євген – міністр культури;
- Попов Роман – начальник Управління протоколу секретаріату Кабінету міністрів";
- Тимошенко Кирило – представник новообраного президента Зеленського;
- Шефір Сергій – представник новообраного президента;
- Яровий Сергій – перший заступник міністра внутрішніх справ.
Оргкомітет має у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного президента України.
МЗС має запросити іноземних делегацій на 20 травня, МВС – забезпечити громадський порядок; Кабмін і ДУС – забезпечити фінансово й матеріально-технічно всі заходи.
Держкомтелебачення має забезпечити широке висвітлення інаугурації у ЗМІ.
Речник Порошенка Святослав Цеголко назвав цей указ президента "ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".
Нагадаємо, що інавгурація Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.
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