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Порошенко у разі програшу перейменує партію і піде в Раду, - ЗМІ

У команді президента переконані, що, незалежно від результатів голосування, Порошенко залишиться у політиці
Президент Петро Порошенко у разі програшу на виборах 31 березня або 21 квітня робитиме ставку на вибори до Верховної Ради.
Порошенко у разі програшу перейменує партію і піде в Раду, - ЗМІ Фото: Укрінформ

У команді президента переконані, що, незалежно від результатів голосування, Порошенко залишиться у політиці.

"Петро – не та людина, яка просто так візьме і зникне. Порівняно з іншими він достатньо молодий і у нього залишаються амбіції, від яких він не відступиться", – йдеться в статті "Української правди" "Я. Ти. Він. Вона. Який "План Б" у Порошенка, Тимошенко і Зеленського".

Відзначається, що так звану передвиборчу "сітку" Порошенка будують з прицілом одразу і на президентські, і на парламентські вибори.  

Порошенко збирається іти на вибори в Раду першим номером партії БПП "Солідарність". Але перед цим партію перейменують. З назви приберуть згадку про Петра Порошенка і залишать лише "Солідарність".

За словами співрозмовників з оточення президента, найбільш небажаним для нього варіантом є програш уже у першому турі.

"Більш боляче буде програти у першому турі. Це означатиме, що всім треба пакувати валізи і йти у довгу відпустку за профнепридатністю. У другому турі програти неприємно, але програш у першому буде просто катастрофою", – зізнався один зі штабістів Порошенка.

У разі перемоги на виборах президента Порошенко хоче запропонувати перший номер списку своєї партії прем'єру Володимиру Гройсману.

За планами чинного президента, до "Солідарності" мають приєднатися спікер ВР Андрій Парубій і секретар РНБО Олександр Турчинов. Також він планує втримати групу "УДАР" Віталія Кличка.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що готовий визнати будь-які результати виборів, перший тур яких пройде 31 березня 2019 року.

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25 03 2019 10:10
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