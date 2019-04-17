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Порошенко: в разі перемоги Зеленського можуть повернути "повноваження Януковича"

Він зазначив, що виборці повинні розуміти свою відповідальність за президентські вибори 21 квітня
Президент України Петро Порошенко заявив, що у разі перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, можуть бути реалізовані плани узурпації влади.
Порошенко: в разі перемоги Зеленського можуть повернути "повноваження Януковича" Фото: kommersant.ua

"Якщо в планах іншого кандидата, опонента буде повернення до Конституції 1996 року, як робив уже один з їхніх попередників, я думаю, що це буде узурпація влади, і ці плани також існують", - сказав Порошенко під час дискусії з представниками громадських організацій в середу в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 30 вересня 2010 року Конституційний Суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Тим самим суд під головуванням Анатолія Головіна повернув у дію Конституцію 1996 року.

Відтак, Віктор Янукович отримав ширші повноваження, ніж мав Віктор Ющенко, – такі, які мав ще Леонід Кучма. А повноваження Верховної Ради звузилися.

22 лютого 2014 року, одразу після втечі Віктора Януковича, Верховна Рада своєю постановою повернула до Конституції зміни від 2004 року.

Крім того, 2 червня 2016 року парламент забрав у президента право утворювати суди.

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17 04 2019 16:17
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