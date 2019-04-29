Порошенко виступив проти надання росіянам "святого українського громадянства"

"І ми не будемо сприймати, що хтось зараз буде роздавати росіянам святе українське громадянство. Тому що вони його приймуть усі 140 мільйонів"

Президент Петро Порошенко виступає проти того, щоб роздавати росіянам українське громадянство.

Про це голова держави заявив під час зустрічі з представниками наукових кіл в Українському католицькому університеті у Львові в понеділок, 29 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"І ми не будемо сприймати, що хтось зараз буде роздавати росіянам святе українське громадянство. Тому що вони його приймуть усі 140 мільйонів. Тому що в нас краще. Тому що українське громадянство - це висока честь", - каже Порошенко .

Також президент підкреслив, що не дозволить нікому, щоб Україну "купили за газ".

"Тому що головне, що вони зараз намагаються запропонувати - що в Україні буде дешевший газ", - сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін укотре назвав українців і росіян одним народом і заявив про необхідність спільного громадянства. Про це він сказав, коментуючи плани Росії видавати паспорти громадянам України і реакцію на це обраного президента України Володимира Зеленського.