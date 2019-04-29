Порошенко виступив проти надання росіянам "святого українського громадянства"
Про це голова держави заявив під час зустрічі з представниками наукових кіл в Українському католицькому університеті у Львові в понеділок, 29 квітня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"І ми не будемо сприймати, що хтось зараз буде роздавати росіянам святе українське громадянство. Тому що вони його приймуть усі 140 мільйонів. Тому що в нас краще. Тому що українське громадянство - це висока честь", - каже Порошенко .
Також президент підкреслив, що не дозволить нікому, щоб Україну "купили за газ".
"Тому що головне, що вони зараз намагаються запропонувати - що в Україні буде дешевший газ", - сказав Петро Порошенко.
Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін укотре назвав українців і росіян одним народом і заявив про необхідність спільного громадянства. Про це він сказав, коментуючи плани Росії видавати паспорти громадянам України і реакцію на це обраного президента України Володимира Зеленського.
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