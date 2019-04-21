Порошенко: Я готовий підставити плече Зеленському

"Хочу наголосити, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО"

Президент Петро Порошенко і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.

"Між офіційним оголошенням виборів і інавгурацією я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Більше того я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так дбайливо вибудовували роками. І це і є та реальна "сітка", а не там де нас безпідставно звинувачували опоненти", - сказав він, виступаючи у своєму штабі, після оголошення результатів екзит-полів.

Нагадаємо, що Петро Порошенко сказав, що подзвонить своєму опоненту Володимиру Зеленському, щоб привітати його після оголошення результатів національного екзит-полу, за результатами якого Зеленський переміг Порошенка.

Окрім того, чинний глава держави наголосив, що йде з посади президента, але не йде з політики.

"Уже в наступному місяці я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я приймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу підкреслити: я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну", - оголосив Порошенко.

За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.