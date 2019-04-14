Порошенко: Я не кажу, що Путін - це Зеленський

"Я не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленськими"

Президент Петро Порошенко пояснив, чому на білбордах на його підтримки він зображений навпроти президента Росії Володимира Путіна.

Відповідаючи на питання Громадського, він наголосив, що не порівнює свого опонента на виборах Володимира Зеленського із російським президентом: "Я не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленськими".

Питання журналістки Громадського до президента Порошенка: "Після першого туру ви сказали, що усвідомили свої помилки, ви змінили риторику, ви зустрілись з представниками громадянського суспільства... Водночас ми побачили борди з Путіним, ми побачили ролик, як пана Володимира Зеленського збиває вантажівка... Тож моє питання, що ви хочете сказати виборцям і в першу чергу виборцям Зеленського?".

Петро Порошенко: "Я не ховаюсь від будь-яких кроків, в тому числі щодо Путіна. Я окремо хочу наголосити. Я аж ніяк не кажу, не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України крім Порошенка — це його мрія... І тому Україна потребує сильного президента, досвідченого президента, рішучого президента і президента, який має довіру народу, яку він здобув на президентських виборах. Тому що Путін навмисне зараз підвісив питання звільнення заручників і наших військових. Що він чекає? Він чекає одного — виборів. Прагне, щоб змінився Порошенко. Ці борди стверджують одне — ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх Все, не більше, не менше".