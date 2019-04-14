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Порошенко: Я не кажу, що Путін - це Зеленський

"Я не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленськими"
Президент Петро Порошенко пояснив, чому на білбордах на його підтримки він зображений навпроти президента Росії Володимира Путіна.
Порошенко: Я не кажу, що Путін - це Зеленський Фото:Facebook

Відповідаючи на питання Громадського, він наголосив, що не порівнює свого опонента на виборах Володимира Зеленського із російським президентом: "Я не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленськими".

Питання журналістки Громадського до президента Порошенка: "Після першого туру ви сказали, що усвідомили свої помилки, ви змінили риторику, ви зустрілись з представниками громадянського суспільства... Водночас ми побачили борди з Путіним, ми побачили ролик, як пана Володимира Зеленського збиває вантажівка... Тож моє питання, що ви хочете сказати виборцям і в першу чергу виборцям Зеленського?".

Петро Порошенко: "Я не ховаюсь від будь-яких кроків, в тому числі щодо Путіна. Я окремо хочу наголосити. Я аж ніяк не кажу, не казав і не буду казати про знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент України крім Порошенка — це його мрія... І тому Україна потребує сильного президента, досвідченого президента, рішучого президента і президента, який має довіру народу, яку він здобув на президентських виборах. Тому що Путін навмисне зараз підвісив питання звільнення заручників і наших військових. Що він чекає? Він чекає одного — виборів. Прагне, щоб змінився Порошенко. Ці борди стверджують одне — ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх Все, не більше, не менше".

На НСК "Олімпійський" мали б стартувати дебати між кандидатами у президенти України, на яких буде присутній чинний глава держави Петро Порошенко. Своєю чергою, його опонент шоумен Володимир Зеленський раніше відмовився приходити на дебати 14 квітня і заявив, що чекає президента на стадіоні 19 квітня.

 

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14 04 2019 14:50
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