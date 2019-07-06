Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко закликав розвідку влаштувати Зеленському "лікбез"

"Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію"
Екс-президент Петро Порошенко заявив, що розвідка має проінформувати керівництво держави про те, що на окупованому Донбасі на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил РФ.
Порошенко закликав розвідку влаштувати Зеленському "лікбез" Фото: РБК

За його словами, українці почули дуже небезпечну заяву про те, що  нібито Росія перестала контролювати збройні сили, розташовані на окупованій території, повідомляє "Українська правда".

"Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію", - сказав Порошенко.

"Я закликаю розвідувальні органи проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації", - заявив екс-президент.

Він наголосив, що і відповідальність за смерть двох українських військових, які загинули протягом останніх 24 годин, і шістьох поранених, несе РФ і наказ віддавали російські командири.

"Сподіваюся, що це не так, коли ми почули у інавгураційній промові президента заклик припиняти стріляти, виявляється, він містив сенс припинити стріляти у відповідь. Ми категорично цього не приймаємо!", - сказав Порошенко.

Він додав, що  Збройні Сили мають  захищати Україну.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2019 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.