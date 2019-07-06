Зеленський вважає, що Росія втратила контроль над бойовиками

Президент висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки

Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

"Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – йдеться у заяві прес-служби Адміністрації президента у Facebook.

Він наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації", - заявив Зеленський.

За його словами, на дипломатичному рівні українська позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною.

Нагадаємо, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще 8 дістали поранення.

Читайте також: Ценов, який поїхав на Донбас через вбивство дитини, очолить поліцію ООС