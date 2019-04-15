Порошенко запропонував Зеленському дебати на стадіоні 19 квітня о 16:00
"Петро Порошенко на додачу до тих дебатів, які передбачені законодавством, пропонує Володимиру Зеленському в цей же день 19 квітня провести ще одні дебати на стадіоні «Олімпійський» у часових рамках з 16:00 до 18:00. Чому? Далі і Порошенко, і Зеленський повинні виїхати, кожен окремо своєю дорогою, на дебати на Суспільне телебачення", - сказав Олег Медведєв, повідомляє "Громадське".
У штабі чинного глави держави вважають свою пропозицію конструктивною і не бачать причин для відмови з боку опонента.
"У Зеленського немає ніяких підстав його не прийняти, якщо він дійсно хоче справжніх змістовних дебатів", - наголосив Медведєв.
Нагадаємо, що кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко прибув на дебати на НСК "Олімпійський", але спершу він виступив на сцені, яка споруджена біля стадіону.
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