Порошенко засудив візит Медведчука та Бойка до Москви
Глава держави заявив, що вони обговорювали економічні питання у той час, коли на Донбасі гинуть українські військові, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Вони (Бойко і Медведчук) економіку обговорюють, вони обговорюють, як знову повісити Україну на російську "газову голку", вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських та парламентських виборів", - зазначив Порошенко.
Він також зауважив, що "вони зараз же стверджують, що вони всі об’єднаються. Проти кого вони об’єднаються? Проти України, проти кожного з нас".
За словами Порошенка, Росія, після того, як не змогла прорвати фронт на Сході, не змогла "розшматувати" Україну, зараз намагається підірвати Україну з середини.
"Що вони поїхали туди вимолювати? Які економічні інтереси? Що вони зі сльозами на очах, протягнувши руку, поповзли на колінах і просили у Путіна? Ці поповзли, а інші тут з екранів телебачення інформують, що вони тут стануть на коліна і будуть плакати. Хочу нагадати всім - Москва сльозам не вірить", - сказав президент.
Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.
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