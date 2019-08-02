Порошенко затвердив перелік окупованих населених пунктів на Донбасі
В Указі перераховано координати меж тимчасово окупованих територій, які визначаються фактичною лінією розмежування сторін, а також подано перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій і Луганській областях.
У Донецькій області до списку увійшли міста обласного значення (зокрема населені пункти, що адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): Донецьк (зокрема селище міського типу Ларине, село Павлоградське, місто Моспине, селище міського типу Горбачево-Михайлівка, село Бирюки, село Вербова Балка, село Гришки, село Кисличе, село Михайлівка, село Новодвірське, село Темрюк), Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Хрестівка, Чистякове, Шахтарськ, Ясинувата.
Також до переліку включено райони (цілком або частково): Амвросіївський, Бахмутський, Бойківський, Волноваський, Мар'їнський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський і Ясинуватський.
У Луганській області до переліку окупованих включено міста і території міськрад: Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Голубівка, Довжанськ, Кадиївка, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Хрустальний.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.Президент України Петро Порошенко затвердив межі та перелік населених пунктів тимчасово окупованих територій. Документ опубліковано на сайті глави держави.
В Указі перераховано координати меж тимчасово окупованих територій, які визначаються фактичною лінією розмежування сторін, а також подано перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій і Луганській областях.
У Донецькій області до списку увійшли міста обласного значення (зокрема населені пункти, що адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): Донецьк (зокрема селище міського типу Ларине, село Павлоградське, місто Моспине, селище міського типу Горбачево-Михайлівка, село Бирюки, село Вербова Балка, село Гришки, село Кисличе, село Михайлівка, село Новодвірське, село Темрюк), Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Хрестівка, Чистякове, Шахтарськ, Ясинувата.
Також до переліку включено райони (цілком або частково): Амвросіївський, Бахмутський, Бойківський, Волноваський, Мар'їнський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський і Ясинуватський.
У Луганській області до переліку окупованих включено міста і території міськрад: Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Голубівка, Довжанськ, Кадиївка, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Хрустальний.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.
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