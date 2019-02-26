Порошенко заявив про DDoS-атаки на ЦВК з боку Росії
"У РНБО розробили механізми захисту разом зі Службою безпеки України та поліції Департамент ... з кіберзахисту Центральної виборчої комісії спільно з нашими американськими партнерами, оскільки вчора і позавчора відбулися кібератаки з боку Російської Федерації", - сказав Порошенко під час зустрічі з представниками IT-індустрії у вівторок в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, в січні кіберполіції заявила про постійні атаки на сервери ЦВК і комп'ютери членів комісії.
Влітку 2018 року попередній глава Центрвиборчкому Михайло Охендовський скаржився, що ЦВК має потребу в сучасному обладнанні для захисту виборів від хакерів, але не може "достукатися" до Верховної Ради. Після призначення нового складу ЦВК, в листопаді 2018 року, Рада виділила 49,66 млн гривень на захист інформаційних ресурсів комісії. Тоді ж Центрвиборчком отримав обладнання і програмне забезпечення, надане координатором проектів ОБСЄ в Україні, з метою посилення захисту від кіберзагроз.
22 травня 2014 року напередодні виборів президента інформаційні ресурси ЦВК зазнали хакерської атаки. СБУ заявила, що комп'ютерний вірус 25 травня, в день виборів, мав би знищити всю базу даних на сервері ЦВК.
Також, директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що Росія буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.
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