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Порошенко заявив про DDoS-атаки на ЦВК з боку Росії

За словами президента, атаки відбулися 24-25 лютого
Президент Петро Порошенко заявив, що Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого зазнала DDoS-атак з боку Російської Федерації.
Порошенко заявив про DDoS-атаки на ЦВК з боку Росії Фото: РБК

"У РНБО розробили механізми захисту разом зі Службою безпеки України та поліції Департамент ... з кіберзахисту Центральної виборчої комісії спільно з нашими американськими партнерами, оскільки вчора і позавчора відбулися кібератаки з боку Російської Федерації", - сказав Порошенко  під час зустрічі з представниками IT-індустрії у вівторок в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в січні кіберполіції заявила про постійні атаки на сервери ЦВК і комп'ютери членів комісії.

Влітку 2018 року попередній глава Центрвиборчкому Михайло Охендовський скаржився, що ЦВК має потребу в сучасному обладнанні для захисту виборів від хакерів, але не може "достукатися" до Верховної Ради. Після призначення нового складу ЦВК, в листопаді 2018 року, Рада виділила 49,66 млн гривень на захист інформаційних ресурсів комісії. Тоді ж Центрвиборчком отримав обладнання і програмне забезпечення, надане координатором проектів ОБСЄ в Україні, з метою посилення захисту від кіберзагроз.

22 травня 2014 року напередодні виборів президента інформаційні ресурси ЦВК зазнали хакерської атаки. СБУ заявила, що комп'ютерний вірус 25 травня, в день виборів, мав би знищити всю базу даних на сервері ЦВК.

Також, директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що Росія буде використовувати кібертехнології для втручання у вибори президента України.

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26 02 2019 17:08
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