Порошенко заявив про загрози виборам і спроби їх зірвати

Спроби організації вуличних заворушень в місцях зустрічей виборців з кандидатами у президенти - загроза проведенню виборів і спроба їх зірвати.

"Кампанію спілкування з виборцями намагаються перевести у формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна політична технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх", - заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з виборцями у центрі Києва, інформує "Інтерфакс-Україна".

"І це .. точно не український сценарій. Обов'язок української влади цього сценарію ніяк не допустити", - додав він.

За його словами, автори, замовники, спонсори та виконавці цього сценарію "всіма правдами і неправдами провокують нас на застосування грубої фізичної сили".

"Але тому ми і сильні, що не дамо їм такого подарунка. Наша відповідь - це наше з вами багатотисячне протистояння, боротьба за державу, збори справжніх українських патріотів", - заявив Порошенко.

Також Порошенко заявив, що впевнений у своїй перемозі і зазначив, що вибори будуть "повністю відповідати європейським стандартам виборчої кампанії" і "це буде чесна перемога".